Theatergruppe Wittlich-Wengerohr begeistert mit neuem Lustspiel Am Samstag Abend öffnete sich nach langer, coronabedingter Pause in Wittlich-Wengerohr endlich wieder der Vorhang. Die Theatergruppe im Karnevalverein begeisterte mit ihrem neuen Lustspiel in drei Akten „Oma hat?s schon immer gewusst“ frei nach Bernd Gombold („Kohle, Moos und Mäuse“) die rund 100 Zuschauer. Das Besondere: Das Stück wurde nicht nur in den örtlichen Kontext eingebunden, sondern die Leiendarsteller begeisterten auch mit ihren verschiedenen Heimatdialekten das Publikum.