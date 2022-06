Komödie Extrawurst, Bitburg Bissiger Humor trifft auf Satire. Das Theater Trier präsentierte am vergangenden Mittwoch in der Bitburger Stadthalle das Stück „Extrawurst“. Das humorvolle Spiel um Grundsatzkonflike, die sich am Grill entzünden, begeisterte das Publikum. Wer sich mit seinen eigenen Vorurteilen beschäftigt und vielleicht auch über sich selbst lachen kann, kam als Zuschauer bei diesem Stück auf seine Kosten und fand sich sicher auch in der einen oder anderen Figur selbst wieder.