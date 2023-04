Fotostrecke Tradition an Ostermontag: Eierlage in Schönecken

Tradition an Ostermontag: Eierlage in Schönecken Zur traditionellen Eierlage der Junggesellensodalität Schönecken kamen am Ostermontag hunderte von Zuschauern aus nah und fern. Wie seit Jahrhunderten kämpften der Raffer und der Läufer um den begehrten Sieg. Den Laufwettkampf bestritten in diesem Jahr Läufer Joshua Esch und Raffer Jonas Thieltges. Und so war es bis ganz zum Schluss die spannende Frage für die Zuschauer an der Strecke in der historischen Dorfmitte, wer ist schneller: Der Läufer, der sich auf die 7,6 Kilometer lange Strecke zum Nachbarort Seiwerath und zurück macht oder der Raffer, der 104 rohe Eier im Abstand von einer Elle aufheben und in einen Korb legen muss. Am Ende siegte der Läufer Joshua Esch knapp vor dem Raffer Jonas Thieltges. Frenetischer Beifall für beide Akteure war sicher, die sich, erschöpft aber glücklich, dem Publikum zur Siegerehrung präsentierten.