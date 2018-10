Trend: Teilen, Tauschen, Schenken

Die Mitnehmerin (Petra Bauer): Die Mitfahrzentrale BlaBlaCar ist für mich ein Segen! Ich mache dort jetzt seit rund eineinhalb Jahren mit und bin so froh, Teil einer Gesellschaft des Teilens zu sein. Ich bin dazu gekommen, weil ich eine zeitlang aus persönlichen Gründen nicht alleine Auto fahren konnte und wollte - und da haben mir Freunde BlaBlaCar empfohlen. So konnte ich meine Angst überwinden, alleine zu fahren, und habe dabei auch noch wundervolle Bekanntschaften mit ganz verschiedenen Menschen gemacht. BlaBlaCar ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, weil man ein bisschen Geld , sondern auch ökologisch und vor allem sozial: Man teilt Geschichten miteinander und natürlich auch Zeit, in der man viel lacht, erzählt und sich ganz zwanglos kennenlernt.⇥ Protokoll und Foto: Katrin Greiner Die Mitnehmerin (Petra Bauer): Die Mitfahrzentrale BlaBlaCar ist für mich ein Segen! Ich mache dort jetzt seit rund eineinhalb Jahren mit und bin so froh, Teil einer Gesellschaft des Teilens zu sein. Ich bin dazu gekommen, weil ich eine zeitlang aus persönlichen Gründen nicht alleine Auto fahren konnte und wollte - und da haben mir Freunde BlaBlaCar empfohlen. So konnte ich meine Angst überwinden, alleine zu fahren, und habe dabei auch noch wundervolle Bekanntschaften mit ganz verschiedenen Menschen gemacht. BlaBlaCar ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, weil man ein bisschen Geld , sondern auch ökologisch und vor allem sozial: Man teilt Geschichten miteinander und natürlich auch Zeit, in der man viel lacht, erzählt und sich ganz zwanglos kennenlernt.⇥ Protokoll und Foto: Katrin Greiner weniger

Der Bücherleiher (Mirko Schorn): Spannend an meinen regelmäßigen Besuchen der Bücherzelle im Schammatdorf ist, dass ich nie weiß, welches neue Lesematerial mich erwartet. Das anschließende Durchstöbern des Bestandes ist wie eine Schatzsuche - mal entdecke ich wertvolle Lektüre, mal nicht. Krimis stehen neben Kochbüchern, Bestseller-Romane neben fremdsprachigen Reiseführern. So komme ich öfters mit Themen in Kontakt, mit denen ich mich sonst nicht befassen würde. Tauschen statt wegwerfen - nach diesem Prinzip zu handeln, ist mir sehr wichtig. Deshalb leihe ich nicht nur aus, sondern stelle auch eigene Bücher in die Regale hinein und freue mich, wenn sie weitere Leser finden.⇥ Protokoll und Foto: Lara Federle Der Bücherleiher (Mirko Schorn): Spannend an meinen regelmäßigen Besuchen der Bücherzelle im Schammatdorf ist, dass ich nie weiß, welches neue Lesematerial mich erwartet. Das anschließende Durchstöbern des Bestandes ist wie eine Schatzsuche - mal entdecke ich wertvolle Lektüre, mal nicht. Krimis stehen neben Kochbüchern, Bestseller-Romane neben fremdsprachigen Reiseführern. So komme ich öfters mit Themen in Kontakt, mit denen ich mich sonst nicht befassen würde. Tauschen statt wegwerfen - nach diesem Prinzip zu handeln, ist mir sehr wichtig. Deshalb leihe ich nicht nur aus, sondern stelle auch eigene Bücher in die Regale hinein und freue mich, wenn sie weitere Leser finden.⇥ Protokoll und Foto: Lara Federle weniger

Die Lebensmittel-Retterin (Anke Nagel): Lebensmittel vor der Mülltonne retten und dafür sorgen, dass sie stattdessen im Kochtopf landen: Das ist Foodsharing - also das Teilen von Lebensmitteln. Nicht mehr ganz so frisches Obst und Gemüse ist häufig im Weg, wenn neue Ware kommt. Das holen wir in den Geschäften ab und verteilen es weiter. Als Mutter binde ich Foodsharing in unseren Alltag ein - so lernen meine Kinder spielerisch den Wert von Nahrung zu schätzen. Die beiden verteilen mit Spaß Obst und Gemüse an ihre Freunde. Das ist Foodsharing: gegenseitiges Geben und Nehmen. Jeder kann mitmachen: Lebensmittel in einen der Trierer Fairteiler-Schränke bringen oder sie organisiert retten. Foodsharing ist ein bisschen wie nachbarschaftliches Tauschen – nur größer. Protokoll und Foto: Francesca Hettinger Die Lebensmittel-Retterin (Anke Nagel): Lebensmittel vor der Mülltonne retten und dafür sorgen, dass sie stattdessen im Kochtopf landen: Das ist Foodsharing - also das Teilen von Lebensmitteln. Nicht mehr ganz so frisches Obst und Gemüse ist häufig im Weg, wenn neue Ware kommt. Das holen wir in den Geschäften ab und verteilen es weiter. Als Mutter binde ich Foodsharing in unseren Alltag ein - so lernen meine Kinder spielerisch den Wert von Nahrung zu schätzen. Die beiden verteilen mit Spaß Obst und Gemüse an ihre Freunde. Das ist Foodsharing: gegenseitiges Geben und Nehmen. Jeder kann mitmachen: Lebensmittel in einen der Trierer Fairteiler-Schränke bringen oder sie organisiert retten. Foodsharing ist ein bisschen wie nachbarschaftliches Tauschen – nur größer. Protokoll und Foto: Francesca Hettinger weniger

Der Couchsurfer (Philip Nesar Pfeiffer): Wenn ich reise, schlafe ich meistens bei Privatpersonen auf dem Sofa. Im Gegenzug stelle ich meine Wohnung für andere so genannte Couchsurfer zur Verfügung. Die Reisenden aus aller Welt können mich online kontaktieren. Als Gastgeber treffe ich viele neue Leute aus verschiedenen Kulturen. Ich zeige meinen Gästen gerne den Trierer Dom und meine Lieblingskneipen. Außerdem ist Couchsurfing einfach die günstigste Möglichkeit, in einer fremden Stadt zu übernachten. Der Aufenthalt ist kostenlos, viele Gäste bedanken sich aber, indem sie für ihren Gastgeber kochen. Ich selbst bringe immer eine CD von meiner Band mit.⇥ Protokoll und Foto: Florian Meo Der Couchsurfer (Philip Nesar Pfeiffer): Wenn ich reise, schlafe ich meistens bei Privatpersonen auf dem Sofa. Im Gegenzug stelle ich meine Wohnung für andere so genannte Couchsurfer zur Verfügung. Die Reisenden aus aller Welt können mich online kontaktieren. Als Gastgeber treffe ich viele neue Leute aus verschiedenen Kulturen. Ich zeige meinen Gästen gerne den Trierer Dom und meine Lieblingskneipen. Außerdem ist Couchsurfing einfach die günstigste Möglichkeit, in einer fremden Stadt zu übernachten. Der Aufenthalt ist kostenlos, viele Gäste bedanken sich aber, indem sie für ihren Gastgeber kochen. Ich selbst bringe immer eine CD von meiner Band mit.⇥ Protokoll und Foto: Florian Meo weniger

Die Verschenkerin (Larissa Gaspers): Free Your Stuff ist eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook, in der ich Sachen weitergeben kann, die ich nicht mehr brauche, oder eben nach Sachen fragen kann, die ich gerne hätte. So kann ich schnell und unkompliziert etwas verschenken. Es geht bei Free your Stuff - das heißt soviel wie: Werde dein Zeug los - nicht um einen Tausch, sondern darum, einfach und ohne Schwierigkeiten Dinge loszuwerden, ohne sie wegwerfen zu müssen. Manchmal habe ich einfach keinen Platz und keine Verwendung mehr für etwas, aber jemand anderes würde sich sicher darüber freuen. Außer Angeboten von Katzenbabys oder sonstigen Lebewesen gibt es in der Free-Your-Stuff-Gruppe, die inzwischen Ableger in vielen Städten und Regionen hat, keine Grenzen. Man kann wirklich alles verschenken - von Küchenutensilien, Klamotten, Schuhen bis hin zu Autos. Protokoll und Foto: Linda Kobeissi Die Verschenkerin (Larissa Gaspers): Free Your Stuff ist eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook, in der ich Sachen weitergeben kann, die ich nicht mehr brauche, oder eben nach Sachen fragen kann, die ich gerne hätte. So kann ich schnell und unkompliziert etwas verschenken. Es geht bei Free your Stuff - das heißt soviel wie: Werde dein Zeug los - nicht um einen Tausch, sondern darum, einfach und ohne Schwierigkeiten Dinge loszuwerden, ohne sie wegwerfen zu müssen. Manchmal habe ich einfach keinen Platz und keine Verwendung mehr für etwas, aber jemand anderes würde sich sicher darüber freuen. Außer Angeboten von Katzenbabys oder sonstigen Lebewesen gibt es in der Free-Your-Stuff-Gruppe, die inzwischen Ableger in vielen Städten und Regionen hat, keine Grenzen. Man kann wirklich alles verschenken - von Küchenutensilien, Klamotten, Schuhen bis hin zu Autos. Protokoll und Foto: Linda Kobeissi weniger

Die Kleidertauscherin (Antonia Schmitt): Die Idee des Kleidertausches kam vor ein paar Jahren in meinem Freundeskreis auf. Seitdem treffen wir uns meistens, wenn die Jahreszeit wechselt, zuhause oder im Park. In einer herzlichen und offenen Atmosphäre tauschen wir unsere Klamotten untereinander aus. Die Kleidung ist bunt gemischt, in den unterschiedlichsten Größen, Farben und Stilrichtungen gibt es von Hosen, Kleidern, T-Shirts, Pullis und Jacken bis hin zu Schuhen und Schmuck wirklich alles. So kann ich durch das Jahr kommen, ohne mir großartig neue Anziehsachen zu kaufen. Kleidertausch gibt es auch in großem Stil, Trierer Studenten organisieren regelmäßig Börsen. Ob privat oder organisiert: Es ist einfach die angenehmere Variante zum Flohmarkt und gleichzeitig schonend für das Portemonnaie und für die Umwelt! ⇥Protokoll und Foto: Katja Röhler Die Kleidertauscherin (Antonia Schmitt): Die Idee des Kleidertausches kam vor ein paar Jahren in meinem Freundeskreis auf. Seitdem treffen wir uns meistens, wenn die Jahreszeit wechselt, zuhause oder im Park. In einer herzlichen und offenen Atmosphäre tauschen wir unsere Klamotten untereinander aus. Die Kleidung ist bunt gemischt, in den unterschiedlichsten Größen, Farben und Stilrichtungen gibt es von Hosen, Kleidern, T-Shirts, Pullis und Jacken bis hin zu Schuhen und Schmuck wirklich alles. So kann ich durch das Jahr kommen, ohne mir großartig neue Anziehsachen zu kaufen. Kleidertausch gibt es auch in großem Stil, Trierer Studenten organisieren regelmäßig Börsen. Ob privat oder organisiert: Es ist einfach die angenehmere Variante zum Flohmarkt und gleichzeitig schonend für das Portemonnaie und für die Umwelt! ⇥Protokoll und Foto: Katja Röhler weniger

Der Radreparierer (Ammar Bustami): Als Student bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das bietet sich an, wenn man, wie ich, in der Nähe des Campus wohnt und einen kurzen Weg zur Uni hat. Als ich mein Fahrrad auf Vordermann bringen wollte, bin ich auf die Werkstatt „Radhaus“ aufmerksam geworden. Ich habe nicht das nötige Know-How, um Reparaturen ohne fremde Hilfe zu erledigen. Die Radwerkstatt funktioniert wie die bekannteren Repair-Cafés, die es in vielen Städten, auch in Trier, gibt: Leute, die sich mit Reparaturen auskennen, teilen ihr Wissen mit anderen, die Hilfe brauchen. So spare ich Geld und lerne gleichzeitig etwas. Die Idee einer Werkstatt, in der man nur für Materialkosten zahlt und die Schäden gemeinschaftlich behebt, hat mir von Anfang an gefallen. In Zukunft kann ich kleine Defekte an meinem Fahrrad selbst reparieren und das Wissen, das ich bekommen habe, mit anderen teilen. Protokoll und Foto: Maire Palias Der Radreparierer (Ammar Bustami): Als Student bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das bietet sich an, wenn man, wie ich, in der Nähe des Campus wohnt und einen kurzen Weg zur Uni hat. Als ich mein Fahrrad auf Vordermann bringen wollte, bin ich auf die Werkstatt „Radhaus“ aufmerksam geworden. Ich habe nicht das nötige Know-How, um Reparaturen ohne fremde Hilfe zu erledigen. Die Radwerkstatt funktioniert wie die bekannteren Repair-Cafés, die es in vielen Städten, auch in Trier, gibt: Leute, die sich mit Reparaturen auskennen, teilen ihr Wissen mit anderen, die Hilfe brauchen. So spare ich Geld und lerne gleichzeitig etwas. Die Idee einer Werkstatt, in der man nur für Materialkosten zahlt und die Schäden gemeinschaftlich behebt, hat mir von Anfang an gefallen. In Zukunft kann ich kleine Defekte an meinem Fahrrad selbst reparieren und das Wissen, das ich bekommen habe, mit anderen teilen. Protokoll und Foto: Maire Palias weniger