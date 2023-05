TrendForum2023 bei Holzland Leyendecker Am 25. Mai 2023 fand im Holzland Leyendecker in Trier das TrendForum2023 statt. Mehr als 250 Fachbesucher informierten sich bei den Ausstellern und beim Vortrag von Prof. Brigitte Steffen, die über die internationalen Trends auf der „Salone del Mobile“ referierte, die in Mailand vorgestellt wurden.