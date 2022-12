Thomas Schanz aus Piesport erhält dritten Michelin-Stern

Thomas Schanz aus Pies­port steigt in den Koch-Olymp auf und erhält von den Kritikern des Restaurantführers Guide Michelin im März in Hamburg den dritten Stern. Nur neun ausgezeichnete Köche in Deutschland werden so bewertet. Darunter auch sein nur wenige Kilometer entfernt kochender Kollege Clemens Rambichler aus dem Waldhotel Sonnora in Dreis. Es ist eine Riesenüberraschung für den 41-jährigen Schanz und sein Team. Nichtsahnend war der Zwei-Sterne-Koch nach Hamburg gefahren, weil er dachte, „es sei eine normale Einladung für die Zwei- und Drei-Sterne-Köche“. Doch es kommt anders: „Es ist unfassbar, muss ich sagen. Jetzt drei Sterne zu bekommen – das ist ein ganz großer Traum, der hier in Erfüllung geht.“ Die Inspektoren des gestrengen Restaurantführers sind sich einig, dass die Küche „absolute Weltklasse“ sei. „Patron und Küchenchef Thomas Schanz kreiert Gerichte, die reich an Finesse sind sowie Persönlichkeit und Ausdruck haben“.

Die Spitzenköche von der Mosel im Interview