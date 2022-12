Mann stirbt nach Wohnungsbrand

In der Nacht zum 12. August brennt eine Wohnung in Feyen komplett aus. Ein Mann mit schwersten Brandverletzungen kann sich zwar noch durch einen Sprung aus fünf Metern Höhe vom Balkon in ein Rettungskissen der Feuerwehr retten. Er stirbt aber einige Tage später in einer Spezialklinik. Der Wohnungseigentümer selbst kann sich in der Brandnacht noch in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Die Situation in dieser Nacht ist auch für die Berufsfeuerwehr Trier dramatisch, denn fast zeitgleich mit dem Brand in Feyen wird in Trier-Süd Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Dort wird niemand verletzt.