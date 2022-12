1973 eingeweiht, 2022 abgerissen

Ein Jubiläum, das keiner feiert. Im Mai 2023 jährt sich die offizielle Einweihung der alten Polizeipräsidiums an der Südallee zu 50. Mal. Doch schon Monate vorher ist der Komplex, in dem 10.000 Kubikmeter Beton, 1900 laufende Meter Sichtbeton-Fertigteilstützen und 800 Tonnen Stahl verbaut waren, von der Bildfläche verschwunden. Weil mit Schadstoffen belastet, war das einstige Polizei-Hauptquartier schon seit geraumer Zeit verwaist; Seit Herbst 2022 wird die Ruine mit schwerem Gerät platt gemacht, um Platz zu machen für den Bau von Triers neuer Feuerwache. Vor dem Baubeginn werden erst einmal Archäologen das geschichtsträchtige Areal untersuchen, auf dem in der Römerzeit eine prachtvolle Villa stand.

Die letzten Bilder des Präsidiums kurz vor dem Abriss