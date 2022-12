Erste Filiale in der Region: KFC kommt nach Bitburg

Fast-Food-Fans können sich freuen: Die US-amerikanische Restaurantkette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, siedelt sich nach vielen Versuchen in der Region Trier an. Als ersten Standort hat sich Franchisenehmerin Hela Trampenau Bitburg ausgesucht. Dort will sie im ersten Quartal 2023 eine Filiale eröffnen. KFC ist auf frittiertes Hühnchenfleisch spezialisiert und gehört neben McDonalds, Burger Kind und Subway zu den größten Fast-Food-Ketten der Welt. „Bitburg ist für uns jetzt ein guter Anfang, um in der Region Fuß zu fassen“, sagte Hela Trampenau im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch Trier und Wittlich seien für sie weiterhin sehr interessant. „Wir wollen uns hier in der Region langfristig etwas aufbauen“, sagt sie.

So soll die KFC-Filiale in Bitburg aussehen