Oktoberfest in Wittlich mit Besucherplus

Drei Jahre nach den letzten Wiesn 2019 kamen Oktoberfest-Fans in Wittlich in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten. In seiner Bilanz zeigte sich Festwirt Winfried Bungert sehr zufrieden mit dem 30. Bungert Oktoberfest in Wittlich. Viele Abendveranstaltungen waren ausverkauft. Insgesamt feierten deutlich mehr als 50.000 Gäste im Festzelt an der Röntgenstraße. „Es war wie in alten Zeiten vor der zweijährigen Coronapause“, schwärmte Winfried Bungert. Trotz zwei Veranstaltungstagen weniger in diesem Jahr, ergab sich für 2022 ein deutliches Besucherplus gegenüber 2019.

Bilder vom Oktoberfest-Abend mit Mia Julia