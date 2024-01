Das Leben in Listen In der Region: 8 besondere Hallenbäder für kalte Tage

Gleich zwei Aqua Mundo-Bäder gibt es in Reichweite. Einmal in Nohfelden am Bostalsee und einmal in Gunderath in der Eifel. Beide Bäder gehören zum Ferienanbieter Center Parks, können aber auch tageweise besucht werden und versprechen tropischen Badespaß. Zum Hallenbad gehören Außenbecken, Wasserrutschen (am Bostalsee 142 Meter lang!) und verschiedene Wasserspiele inklusive Wasserrad.

Gäste können Tageskarten unter folgender Adresse buchen: tagesausflugcenterparcs.de Kostenpunkt: Je nach Datum um die 25 Euro, es gibt Familienrabatte und Frühbucherrabatte, außerdem gibt es günstigere Karten für einen Eintritt ab 17 Uhr. Das Bad in Nohfelden ist bis 21 Uhr geöffnet, das Aqua Mundo in Gunderath bis 20.30 Uhr. Weitere Infos unter centerparcs.de.