Verhandlung hat heute begonnen Prozess zu Angriffen auf Polizisten in Trier – Eindrücke aus dem Gerichtssaal

Einem in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten werden zum Prozessbeginn die Handschellen entfernt. Elf Angeklagte sollen bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Trier im Februar an dem Angriff auf Polizisten beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautet teils auf schweren Landfriedensbruch.