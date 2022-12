Bäckerei Kenner Brot (Kenn)

Vier Generationen lang haben Mitglieder der Familie Schuhmacher in Kenn Brot und Backwaren hergestellt. Nach 116 Jahren hat der traditionsreiche Betrieb seine Produktion im Oktober eingestellt. In zuletzt acht Filialen waren die Waren angeboten worden. Neben der Zentrale in Kenn gab es fünf Verkaufsstellen in Trier sowie eine in Mertesdorf und eine in Kyllburg.