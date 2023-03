Rechtschreibung Trier schreibt!

Trier schreibt! Beim sechsten großen Rechtschreibwettbewerb der Nikolaus-Koch-Stiftung am Mittwoch in der Aula der Hochschule Trier, haben sich über 60 Teilnehmer aus sieben weiterführenden Schulen der Region in den Kategorien Schüler, Lehrer und Eltern in der Kunst des Diktatschreibens gemessen. Der anspruchsvolle Text wurde erwartungsgemäß von niemandem fehlerfrei gemeistert, insgesamt wurde aber ein hohes Leistungsniveau erreicht. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)