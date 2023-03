Eindrücke von der Proud Nerd Convention Trier Die erste Proud-Nerd-Convention in Trier zog am Samstag viele Liebhaber von Mangas, Anime und Videospielen nach Trier. Fans konnten in ihrem eigenen Cosplay erscheinen. Auch Liebhaber von Nostalgie-Videospielen kamen auf ihre Kosten. "Ghostbusters" und "Zurück in die Zukunft" entführten zurück in die 1980er Jahre.