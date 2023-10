Fotos Verleihung des Oswald von Nell-Breuning-Preises 2023 an Sozialdienst katholischer Frauen

Verleihung des Oswald von Nell-Breuning-Preises 2023 Zum zehnten Mal verleiht die Stadt Trier den mit 10.000 Euro dotierten Oswald von Nell-Breuning-Preis. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Sozialdienst katholischer Frauen. Die Laudatio hielt die bekannte ZDF-Moderatorin Gundula Gause. Im Foyer des Kurfürstlichen Palais informierte eine Fotoausstellung über Projekte und die Arbeit des Sozialdienstes katholischer Frauen in Trier.