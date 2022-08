Die Flüsse und Weiher rund um Trier trocknen langsam aus. Besonders deutlich wird die Wasserknappheit an Ruwer und Sauer. An der Ruwer laden trockene Steine mitten im Flussbett Hornissen zum Trinken ein. Hier lag der Pegel bei 14 cm. Am Herrenweiher hat der Angelverein Trier-Süd extra eine Fontäne installiert, um das Gewässer mit Sauerstoff anzureichern. „Im Moment haben wir noch Glück, das noch nicht zu viele Fische gestorben sind, aber bei weiter anhaltender Trockenheit kann es ganz schnell kritisch werden“, beschreibt Vorsitzender Heinz Buteweg die momentane Situation.