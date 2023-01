Das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis in Trier Feyen im Dezember 2022. Das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis ist die größte Entwicklungsfläche der Stadt Trier. 159 Baugrundstücke für frei stehende Einfamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser sowie 800 Wohnungen im Geschosswohnungsbau sind in dem Neubaugebiet geplant. Die Gesamtfläche des Areals beträgt 40,2 Hektar. Davon werden 14,2 Hektar bebaut. Der Rest teilt sich auf in Straßen, Gärten, öffentliche Grünflächen und Spielraum. Mehr zum Neubaugebiet Castelnau.Mattheis lesen hier.