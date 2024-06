Kolumne: Ich freue mich ... „Ich freue mich ...“: Die vierte Staffel (ab Juni 2024)

„..., weil ich ehrlich war und der Versuchung widerstanden habe, mein Auto doch einfach auf dem Parkplatz am Roten Turm abzustellen. So bin ich in ein Parkhaus gefahren – und glücklicherweise einer großen Abschleppaktion entgangen.“

Nina Lex (45), Wawern, war am vergangenen Freitag erstmals seit Monaten in Trier und hatte „nicht mitbekommen“, dass der Platz am Roten Turm jetzt ausschließlich Inhabern von Bewohnerparkplätzen vorbehalten ist.

(rm.)