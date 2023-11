Kolumne „Ich freue mich ...“: Die zweite Staffel (ab Juli 2023)

„... über die zahlreichen Gratulationen und Glückwünsche anlässlich meines runden Geburtstags – und auf die kommende Session, die ich hoffentlich noch gesund erleben darf.“

Hans-Karl Meunier (genannt „Männi“) aus Trier-Nord ist am 7. November 80 Jahre alt geworden. Der Ehrenpräsident der Karnevalsgesellschaft M‘r wieweln noch en Zalawen 1911 ist 1963 erstmals in der Wieweler-Bütt aufgetreten und will auch in der kommenden Session wieder aktiv mit von der Partie sein. Infos online:

www.wieweler.de

(rm.)