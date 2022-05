Bereits um 10.00 Uhr war der Trödelmarkt an der Europäischen Kunstgalerie in der Aachener Straße in Trier gut besucht. Wer eine Zeitreise unternehmen wollte, wurde hier sicher fündig. Von antikem Porzelan bis hin zu Fernsehgeräten aus alter Zeit gab es hier allerlei für Liebhaber der Nostalgie.