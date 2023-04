Kolumne „Ich freue mich ...“: Was Menschen unserem Reporter verraten

„... auf die bevorstehenden Auftritte mit meinen Bands im Kasino am Kornmarkt in Trier. Ein schöner Start in ein für uns hoffentlich jeweils konzertreiches Jahr 2023.“

Frank Haasenritter (56), Langsur-Mesenich, ist Bassist der Bands Big Fart (am Freitag, 3. Februar, im Doppelpack mit Gravedigger im Kasino) und Black Porta Project (am Samstag, 4. Februar, im Kasino; Opener: Two And A Half Strings). Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Infos online unter:

www.kasino-kornmarkt.de

(rm.)