Christian Heidorn: „Wir haben Freunde in der Ukraine. Es ist unabsehbar, was jetzt passiert, wie weit das noch geht. Einen Einmarsch hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe gestern noch mit einem Kollegen aus Bulgarien telefoniert, die sind ja auch ziemlich nah dran, der meinte ganz klar: Putin wird einmarschieren. Ich hab gesagt: Das kann nicht sein, so verrückt ist der nicht. Jetzt wurde ich eines Besseren belehrt. Das Problem mit Russland ist, dass die Unmengen an Ressourcen haben, die können so lange Truppen hinschicken, bis es für die erledigt ist, bis die Ukraine am Boden liegt. Soll die Ukraine jetzt bis auf den letzten Mann kämpfen? Das ist ja sinnlos. Es muss irgendeinen Weg geben, dass es friedlich geht. Dass man versucht, diplomatisch was zu machen. Ich bin da im Moment ziemlich hoffnungslos.“