Kristin Lorig: „Ich finde es gut, dass die Abschlussklassen als erstes wieder gehen können. Es ist nur die Frage, ob sich die zugelassene Anzahl an Menschen in größeren Geschäften nicht besser verteilen würde als in denen bis 800 Quadratmeter kleineren. Dass die Kontaktbeschränkungen so bleiben ist sinnvoll, um die Menschen auch weiterhin zu schützen. Vermutlich wird es mit Großveranstaltungen und Reisen aber noch bis Ende des Jahres kritisch.