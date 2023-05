Fotos Ausflugstipps für den Vatertag – Was in der Region am Feiertag ansteht

König-Johann-Rundfahrt

Den Namen bekommt die kleine Schiffsreise von König Johann von Böhmen. Dieser gilt in seinem Heimatland Luxemburg als Nationalheld. Er starb bei der Schlacht von Crécy 1346 und wurde fast 500 Jahre später in der Klause Kastel beigesetzt. Der Start ist an der Anlegestelle Saarburg, anschließend führt die Tour über das Sandsteinbauwerk an einigen Dörfern und Weingütern vorbei. An der Schleuse Serrig dreht das Schiff. Nach etwa 75 Minuten kommen die Teilnehmer wieder in Saarburg an. Eine Karte kostet 15 Euro, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen 7,50 Euro. Die Tour beginnt um 14 Uhr.