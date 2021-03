Zum Abschluss nochmal ein Luftbild: Rechts unten im Foto das Wehr, an dem der Mühlengraben von der Kyll abgetrennt wird. In der Bildmitte verläuft die Friedhofstraße. Anwohner, deren Gärten an den Mühlengraben grenzen, hatten sich offenbar über die illegale Nutzung der Kyllinsel bei der Stadt beschwert, die daraufhin verfügte, dass diese geräumt werden muss. Am oberen Bildrand fließen Mühlengraben und Kyll wieder ineinander.