Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich Viele Wittlicher zog es am verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt. Beim Shoppen und Bummeln konnte schon so manches weihnachtliche Schnäppchen ergattert werden. Publikumsmagnet war die Biathlon-Deutschland-Tour, die Station auf dem historischen Marktplatz machte. Hier konnte sich jeder an Ski-Stöckern und Sportgewehr ausprobieren. Simuliert wurde eine Laufstrecke von 400 Metern. Danach galt es, möglichst fehlerfrei 5 Treffer auf der Zielscheibe in möglichst kurzer Zeit zu erzielen.