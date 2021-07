An der Hauptstraße in Wasserliesch ist auf Höhe der Kirche, der Bushaltestelle und der Zufahrt zur Grundschule ein Beet neu angelegt worden. Mittels solche Beete soll an mehreren Stellen in der Hauptstraße die Verkehrsfläche verkleinert werden. Das Ziel: Langsameres Autofahren und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.