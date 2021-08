Am Zurlaubener Ufer in Trier-Nord feiert die Karnevalsgesellschaft „M’r wieweln noch en Zalawen 1911“ die Verleihung des "Ordens gegen den Trierischen Ernst" an Wolfgang Esser. Außerdem werden Roland Grundheber und Elmar Frank als "Künstler des Jahres" geehrt. Udo Köhler und Christian Bösen werden als neue Ehrenratsherren aufgenommen.