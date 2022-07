In Wasserbillig mündet die Sauer in die Mosel. Bekannt ist der Ort vor allem für den Tanktourismus. Es lohnt aber auch ein Besuch des Aquariums. Eine Fähre verbindet Wasserbillig mit dem rheinland-pfälzischen Ufer. Viele Wanderungen und Radfahrwege ins Moseltal haben ihren Startpunkt in dem Grenzort.