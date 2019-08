Etwa 160 Radfahrer, darunter Prominenz aus Politik, Sport und Gesellschaft, sind am Sonntag in Trier zur dreitägigen Benefizfahrt "Vor-Tour der Hoffnung" gestartet. Am ersten Stopp-Ort in Konz-Oberemmel wurden sie mit viel Begeisterung, guter Laune und dem ersten großen Spendenscheck empfangen.