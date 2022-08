Traumschleife Manternacher Fiels: Für diesen Weg muss man ins Ausland reisen, aber nicht weit. Direkt hinter der luxemburgischen Grenze startet die mit 9,6 Kilometern eher kürzere Strecke am Bahnhof in Manternach. In 3,5 Stunden ist der Durchschnittswanderer schon wieder zurück. Der Weg ist kurz aber knackig. Wanderportale stufen den Weg als mittelschwierig ein. Die Wanderung führt ausnahmslos durch das Naturschutzgebiet „Manternacher Fiels“. Dabei sind einige Höhenmeter zu überwinden. Kurz nach dem Start kommen Wanderer an einem beeindruckenden Schluchtenwald vorbei. Hier sollen seltene Pflanzen wachsen. Außerdem gibt es außergewöhnliche Fernsichten und eine kuriose Attraktion: ein Weinberg mitten im Wald. Alles in allem also eine Strecke, die sich besonders für Landschaftsliebhaber anbietet.