Das Wappen der Ortsgemeinde Pölich (Verbandsgemeinde Schweich), hier am Ortseingang, besteht aus einem Schild in vier Teilen. Die goldene Traube verweist auf den Weinbau. Das Andreaskreuz bezieht sich auf den Schutzpatron Pölichs. Das zweite Kreuz steht für die Zugehörigkeit zum früheren Kurfürstentum Trier. Die drei Sterne stehen für die Abtei St. Maximin in Trier, in deren Besitz Pölich im Jahr 634 kam.