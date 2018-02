Der Tarifstreit in der Metall- und Elektrobranche wird auch in der Region Trier mit aller Härte ausgetragen. Nachdem die IG Metall schon in anderen Regionen zu 24-Stunden-Warnstreiks aufgerufen hatte, sind die IG-Metall-Mitglieder von Thyssenkrupp Bilstein in Mandern am Freitag zum Ausstand aufgerufen.

