Start interkontinentaler Lufthansa-Linienflüge in die USA: Hans Max Bongers, Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm und Flugpionier James C. Fitzmaurice (von links), aufgenommen am 8. Juni 1955 in New York. Der Ire Fitz­maurice war im April 1928 Co-Pilot beim ersten Flug über den Nordatlantik von Ost nach West.