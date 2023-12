Fotos Weihnachtskonzert in der St.-Anna-Kirche Olewig

Am Samstag fand in der Pfarrkirche St. Anna in Trier-Olewig das große Jahresabschlusskonzert des Treveris-Chores statt. Unter dem Motto „… dann ist Weihnachtszeit!“ sind mehr als 200 Musikbegeisterte in die Kirche gekommen. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger unter musikalischer Leitung von Bernhard Glöckner haben Stücke wie „The Snow begins to fall“ und „O, heil’ge Nacht“ interpretiert. Aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten bekannte Weihnachtslieder wie „O du fröhliche“ und „Tochter Zion“ mitsingen. Alexander Klein spielte ansprechende Musik in Klavierbegleitung auf dem Horn. Den besinnlichen Abschluss bildete „Stille Nacht, Heilige Nacht“. (Foto: Florian Blaes)