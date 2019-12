Am ersten Adventswochenende fand in Dudeldorf der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Zwischen den historischen Stadttoren und in den Gassen trafen sich tausende Besucher zum Flanieren, Schauen und Kaufen. Heißer Glühwein war dann besonders am Sonntagnachmittag gefragt, als es zu schneien begann.