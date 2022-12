Klein, fein und gut besucht Am 3. Adventswochenende und bereits zum 3. Mal fand in Föhren der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Park Monéteau statt. Zwölf weihnachtlich dekorierte Holzhäuschen zauberten vorweihnachtliche Stimmung mit viel selbst Gebasteltem und regionalen Spezialitäten.