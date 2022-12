Weihnachtsmarkt im Kloster Himmerod Im einzigartigen Ambiente des Kloster Himmerod öffnete am Samstag Nachmittag ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Im Refektorium, Speisesaal und dem überdachte Kreuzgang stellten über 40 Händler ihre weihnachtlichen Waren aus. Hierbei handelte es sich ausschließlich um handwerkliche zum größten Teil in Eigenarbeit hergestellte Produkte. Von selbstgemachter Marmelade über handgearbeiteten Textilen bis zum Lichterbogen-Unikat gab es hier allerlei Schätze zu entdecken. Am Abend wurde der Kreuzgang und die Außenmauern des historischen Gebäudes feierlich illuminiert.