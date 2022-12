Der Besuch Hindenburgs erfolgte in einer Zeit der politischen und wirtschaftlichen Krise in Deutschland: Im gleichen Jahr 1930 stürzte die letzte noch parlamentarisch gestützte Reichsregierung, fortan wurde das Deutsche Reich auf der Basis von Notverordnungen regiert, die aus der Machtfülle des Reichspräsidenten resultierten. Zugleich belasteten die Folgen der Weltwirtschaftskrise die Menschen, viele waren arbeitslos. Ende Januar 1933 ernannte von Hindenburg schließlich den Führer der Nationalsozialisten zum Reichskanzler - der Beginn der Diktatur von Adolf Hitler. Im Bild: nächtlicher Fackelzug der SA - hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin - am 30. Januar 1933 nach der Machtübernahme von Hitler.