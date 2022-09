Weinfest der Mittelmosel - Empfang Mosella Kira I. - Teil 2 Beim Weinfest der Mittelmosel 2022 wurde die Mosella Kira I. am Freitagabend herzlich auf dem Markplatz von Bernkastel-Kues empfangen. Gekrönt wurde 2021 sie am Moselufer und vertritt seither zusammen mit ihren Prinzessinnen Anna-Lena und Mara die Weinstadt Bernkastel-Kues in hervorragender Art und Weise. Die zukünftige Erzieherin ist 18 Jahre jung und ein waschechtes Kueser Mädchen.