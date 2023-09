Fotos Weinwanderung der Kultur- und Genusstage Züsch

Fröhliche Menschen sind bei der Weinwanderung zum Auftakt der Kultur- und Genusstage Züsch losgezogen. Rund 1000 Freunde edler Tropfen machten sich auf die zwölf Kilometer lange Strecke, wo es an fünf Stationen eine wohlschmeckende Stärkung gab. „Das ist unsere zehnte Auflage der Weinwanderung und der Kultur- und Genusstage. Es gab schon viele Nachahmer“,sagt Ortsbürgermeister Ulrich Frohn und freut sich. Ein Teil des Weges führte durch den Nationalpark — also Natur pur. 32 Weine und Sekte standen zur Auswahl. Der Erlös fließt in die örtliche Vereins- und Jugendarbeit. 110 Helfer trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei.