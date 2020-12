Weiperath verirrter LKW

LKW in misslicher Lage

Morbach-Weiperath cst Das Navi führte ihn auf die falsche Route: Ein Sattelschlepper mit ungarischem Kennzeichen fuhr am Freitagnachmittag durch den Morbacher Ortsteil Weiperath in Richtung Dörrwiese und geriet am Ortsausgang auf einen asphaltierten Feldweg. Von diesem rutschte er ab und fuhr sich in der darunter liegenden Wiese fest. Gleich zwei Fahrzeuge des Trierer Unternehmens Steil waren notwendig, um den Sattelschlepper wieder auf den Asphalt zu ziehen. Beladen war der Sattelschlepper nach Aussagen des Fahrers mit französischem Bier.