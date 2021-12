Hochwaldorte erhalten Glasfaser bis ins Haus: In Hermeskeil starten im Herbst die Arbeiten für ein neues Glasfasernetz, das den Nutzern Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde und mehr ermöglichen soll. Die Glasfaserkabel werden dazu in allen Straßenzügen und von dort bis in die Häuser hinein verlegt. Gebaut wird das Netz von Unsere Grüne Glasfaser (UGG), einem 2020 gegründeten Joint Venture der deutschen Allianz und der spanischen Telefónica-Gruppe. Das Unternehmen übernimmt auch den Ausbau in den Hochwaldorten Reinsfeld, Gusenburg, Grimburg und Kell am See. IM Laufe des kommenden Jahres sollen die neuen Glasfasernetze in Betrieb gehen.