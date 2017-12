Was hängt denn da an der Wand? Dreyer erzählt: "Die Staatskanzlei ist in einem denkmalgeschützten Gebäude, deswegen gibt es hier hohe Räume. Es war nicht einfach, mein Büro zu gestalten. Ich habe dann Stipendiaten aus dem Schloss Balmoral eingeladen, in der Staatskanzlei eine Ausstellung zu machen. Dabei war auch diese wunderbare Installation."

Was hängt denn da an der Wand? Dreyer erzählt: "Die Staatskanzlei ist in einem denkmalgeschützten Gebäude, deswegen gibt es hier hohe Räume. Es war nicht einfach, mein Büro zu gestalten. Ich habe dann Stipendiaten aus dem Schloss Balmoral eingeladen, in der Staatskanzlei eine Ausstellung zu machen. Dabei war auch diese wunderbare Installation." weniger