Im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecke wurden am Dienstagmorgen zwei vorgefertigte Brückenteile einer neuen Eisenbahnbrücke nahe Oberbettingen eingehoben. Zum Einsatz kam ein Schwerlastkran, der bis zu 550 Tonnen hätte anheben können. So waren die beiden etwa 90 und 60 Tonnen schwere Teilstücke wahre Leichtgewichte an seinem Haken.