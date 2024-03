Fotos Einblicke in die Passionsspiele in Wintrich (Fotos)

Dirk Kessler, Ortsbürgermeister, Leiter der Passionsspiele in Wintrich und Judas-Darsteller, steht mit Vollbart und langen Haaren auf der Bühne in der St. Stephanus Kirche. Erstmals seit sieben Jahren werden in Wintrich die Passionsspiele wieder aufgeführt. Es geht um die letzten Tage im Leben Jesu Christi.