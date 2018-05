Wittlich feiert schon den 2. Tag die Eröffnung des neugestalteten Lieserufers

Eine Stadt - Ein Fest Ganz Wittlich scheint am 2. Tag des Festes am neugestalteten Lieserufer auf den Beinen gewesen zu sein. Proppenvoll mit Menschen war die Lieserterrasse schon am frühen Nachmittag. Kein Wunder: Mehr als 1.100 gelbe Enten, jede einzelne mit einer Nummer versehen, waren für einen guten Zweck unterwegs in der Strömung der Lieser und wurden von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fluss gefischt. Der Pate der schnellsten Ente erhielt 4 Eintrittskarten für das Disneyland Paris, während der Reinerlös der Akton des Stadtmarketing e.V. jeweils zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr und den Deutschen Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich e.V.

