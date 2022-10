Bungert Oktoberfest 2022 - Saxndi und Peter Wackel Das Bungert Oktoberfest 2022 war am Wochenende auf der Zielgeraden. Auch am sechsten und letzten Partywochenende war das Festzeit Treffpunkt tausender feierfreudiger Leute. Am Freitagabend sorgten die bayrischen Musiker der Formation Saxndi für Partystimmung. Mit einer ausgelassenen Mallorca-Stimmung der Extraklasse bereiteten sie den Boden für den Ballermann-Star und Partykanone Peter Wackel.