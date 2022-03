Tief betroffen über den Krieg in der Ukraine sind auch Menschen in Wittlich. Hunderte Bürger aus Wittlich und Umgebung folgten am Donnerstagabend, 3. März, dem Aufruf eines überparteilichen Bündnisses aus CDU, SPD, Grünen, FDP und FWG gemeinsam mit der Wittlicher pax-christi-Gruppe und bekundeten bei einer Mahnwache auf dem Ottensteinplatz ihre Solidarität mit der Ukraine. Die Veranstalter stellen eine Forderung an die russische Regierung: „Sofort alle Angriffe einstellen, sich aus der Ukraine zurückziehen und deren territoriale Integrität wiederherstellen. Alle Seiten müssen zum Verhandlungstisch zurückkehren, damit das unermessliche Leid ein Ende findet“